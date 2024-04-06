الخزانة الأميركية: نحذر من عواقب بالغة إن ساعدت شركات صينية روسيا

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من "عواقب بالغة في حال تبيّن أن شركات صينية تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا"، مشددةً على أن "الشركات بما فيها الشركات في الصين، يجب ألا تقدم دعما لحرب روسيا على أوكرانيا، بما في ذلك دعما لقطاع الصناعة الدفاعية الروسية".

واتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء "مباحثات مكثفة حول نمو متوازن"، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان في ختام محادثات أجرتها الوزيرة جانيت يلين على مدى يومين مع نظيرها الصيني هي ليفنغ في قوانغتشو.

ووذكرت يلين، في بيان، أن "هذه المباحثات ستسهل نقاشا حول الخلل في توازن الاقتصادي الكلي، وأعتزم اغتنام هذه الفرصة للدعوة إلى شروط عادلة للعمال والشركات الأميركية".