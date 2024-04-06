"ميتا" طلبت من قاض أميركي إنهاء ملاحقات تطعن بأحقية شراء "إنستغرام" و"واتساب"

طلبت ميتا، الشركة الأم لشبكتي فيسبوك وإنستغرام، من قاض فدرالي إنهاء إجراءات بدأتها هيئة المنافسة الأميركية ضد المجموعة قد تجبرها على التخلي عن إنستغرام وواتساب.

تتعلق الدعاوى القضائية التي أطلقتها لجنة التجارة الفدرالية "اف تي سي" في كانون الأول 2020، باستحواذ ميتا على الشبكة الاجتماعية "إنستغرام" وخدمة المراسلة الفورية (واتساب). وبحسب الهيئة، فإن شراء الخدمتين كان يرمي إلى إنهاء المنافسة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي.

في طلبها الذي قدمته أمام القاضي لتجنب المحاكمة، أكدت ميتا أن عمليتي الاستحواذ هاتين كانتا "إيجابيتين بالنسبة للمستهلكين والشركات".

وشددت على أن لجنة التجارة الفدرالية تأكدت من صحة العمليتين عند إجرائهما.

وذكرت ميتا، في بيان، أن "لجنة التجارة الفدرالية العمليتين درست قبل سنوات وأذنت بهما. قرار إعادة فتح هذه الملفات يعني القول إن أي عملية استحواذ لن تكون نهائية على الإطلاق".

وأشارت ميتا، إلى أن "تعريف سوق وسائل التواصل الاجتماعي لا يأخذ في الاعتبار تيك توك ويوتيوب، ما يضع تالياً بعض الخصائص التي تحظى بشعبية خاصة لدى مستخدمي فيسبوك وإنستغرام جانباً".