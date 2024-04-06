أكّد الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "تضامننا مع أشقّائنا الفلسطينيّين فى قطاع غزة"، مشدّدًا على أنّ "مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال، والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع".
وأشار، في كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، إلى "موقف مصر الرّاسخ، بالسّعي بلا كلل أو ملل، نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لن نتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة والعمل على إيصال المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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