السيسي: لن نتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة والعمل على إيصال المساعدات

أكّد الرّئيس ال​مصر​ي ​عبد الفتاح السيسي​، "تضامننا مع أشقّائنا الفلسطينيّين فى ​قطاع غزة​"، مشدّدًا على أنّ "مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال، والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع".

وأشار، في كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، إلى "موقف مصر الرّاسخ، بالسّعي بلا كلل أو ملل، نحو حصول ​الشعب الفلسطيني​ على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة".