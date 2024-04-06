الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 33137 منذ اندلاع الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33137 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي".
وأضافت الوزرارة، بحسب ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن "حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75815 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض"، لافتةً الى أن "قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 46 مواطنا، وإصابة 65 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية".
وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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