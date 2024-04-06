أعلنت حركة "حماس"، أن "وفداً قيادياً من الحركة برئاسة خليل الحية سيتوجه غداً الأحد إلى القاهرة استجابة لدعوة الأشقاء في مصر"، مشددةً على أننا "متمسكين بموقفنا الذي قدمناه في 14 آذار الماضي وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان ولا تنازل عنها".
وأكدت الحركة، أن "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين وصفقة تبادل جادة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": وفد قيادي برئاسة خليل الحية سيتوجه غداً إلى القاهرة استجابة لدعوة الأشقاء في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.