"حماس": وفد قيادي برئاسة خليل الحية سيتوجه غداً إلى القاهرة استجابة لدعوة الأشقاء في مصر

أعلنت حركة "حماس"، أن "وفداً قيادياً من الحركة برئاسة خليل الحية سيتوجه غداً الأحد إلى القاهرة استجابة لدعوة الأشقاء في مصر"، مشددةً على أننا "متمسكين بموقفنا الذي قدمناه في 14 آذار الماضي وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان ولا تنازل عنها".

وأكدت الحركة، أن "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وعودة النازحين وصفقة تبادل جادة".