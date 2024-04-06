العثور ليلًا على جثة شابة مرمية على شاطئ الميناء- طرابلس

عُثر ليل أمس على جثّة شابّة في العقد الثّالث، مرميّة على شاطئ ​الميناء​- ​طرابلس​. وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث، فيما نقل عناصر الصليب الأحمر الجثّة إلى أحد مستشفيات طرابلس.

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