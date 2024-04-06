كشافة "الرسالة" الإسلامية نعت المسعف حسين عساف من بلدة ميس الجبل

أعلنت كشافة الرسالة الإسلامية، أنه "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ جمعيتها إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المسعف حسين محمد عساف - (ساجد) من بلدة ميس الجبل مواليد عام 2006 الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب".
وأكدت الكشافة، أنها "تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".
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