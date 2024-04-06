سلام غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وبحث برنامج عمله في لبنان

غادر وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ إلى ​واشنطن​، للمشاركة في اجتماعات الرّبيع السّنويّة للبنك الدولي، في المقرّ الرّئيسي للبنك في واشنطن. وستتخلّلها سلسلة لقاءات مع ​الإدارة الأميركية​، بما فيها وزارة الخارجيّة، وزارة الخزانة، وزارة التّجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشّيوخ الأميركي.

وسيكون بحث في برنامج عمل ​البنك الدولي​ في ​لبنان​ بشكل عام، وتحديدًا ملفّات ​الأمن الغذائي​ والاجتماعي وبرنامج الطّاقة. وسيتمّ التّطرّق خلال الاجتماعات الّتي ستُعقد، إلى دعم المشروع الطّارئ لشبكة الأمان الاجتماعي في لبنان، ومشروع التحوّل الزّراعي والغذائي الأخضر (GATE)، الّلذين وافق البنك الدولي عليهما العام الماضي.

ويتوقّع سلام أن تكون نتيجة اللّقاء إيجابيّة، إذ سيعرض لتداعيات الدّعم الّذي يقدّمه ​المجتمع الدولي​ عمومًا والبنك الدّولي خصوصًا إلى لبنان، في التّخفيف من حدّة الفقر المستشري، ودعم الأسر الأكثر حاجة عبر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.