شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون في سلوفاكيا يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد والان نبدء بالتفاصيل

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مهام الرئيس

الدمام - شريف احمد - يتوجه حوالي 4.4 ملايين ناخب سلوفاكي، اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أنه أظهرت استطلاعات الرأي إلى وجود تقارب في التأييد بين رئيس البرلمان الاجتماعي الديمقراطي بيتر بيليجريني، ووزير الخارجية الليبرالي السابق والدبلوماسي إيفان كوركوك.ولم تترشح الرئيسة الليبرالية الحالية، زوزانا تشابوتوفا، لولاية ثانية مدتها خمس سنوات رغم ما تتمتع به من شعبية.ويمارس الرئيس مهامًا تمثيلية إلى حد كبير في سلوفاكيا، وهي عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"ناتو".ومن المتوقع أن تظهر نتيجة التصويت في وقت مبكر من يوم غد الأحد.