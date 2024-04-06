أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة يارين. إلى ذلك، كشفت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي الجبين وطيرحرفا.

كانت هذه تفاصيل خبر دبابة إسرائيلية استهدفت منزلًا في يارين وقصف مدفعي على أطراف الجبين وطيرحرفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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