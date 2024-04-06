أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّ "بعد عمليّات رصد ومتابعة، تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وبعد كمين مُحكم، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء والملقب بـ"أبو عكر"، على تخوم مخيم صبرا وشاتيلا".
وأوضحت في بيان، أنّ بعد توقيفه، تبيّن أنّ بحقّه أكثر من 47 مذكّرة توقيف، وخلاصة حكم بجرائم تجارة المخدرات وترويجها، التّجارة بالأسلحة، ومحاولات قتل وإطلاق نار، وقد بوشر التّحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أوقفت على تخوم مخيم صبرا وشاتيلا مطلوبًا خطرًا بحقه أكثر من 47 مذكرة توقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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