نزيه متى: أفضل "لا" في وجه حزب الله هي أن ننتخب رئيسًا للجمهوريّة بعكس خطّه

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب نزيه متى، أنّه "إذا استمرّ حزب الله بأعماله كما هو الوضع اليوم سيصل بنا الأمر إلى دمار شامل للبنان"، كما رأى أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله "يورّطنا أكثر وهذا نهج مقصود لإفراغ البلد".

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "أفضل "لا" في وجه حزب الله هي أن ننتخب رئيسًا للجمهوريّة بعكس خط الحزب"، موضحًا أنّ "المعارضة بحاجة إلى "شدشدة" أكثر والدول عادة تفاوض الخاطف وليس الرهينة ولا يحق لحزب الله أن يأخذ القرار عن اللبنانيين".

ورأى أنّ "هناك محاولات دائمة لـ"فرط" المعارضة، والحلّ هو أن تستمرّ المعارضة في النقاش للوصول إلى إسم موحد يمكن إيصاله إلى الرئاسة وعندها يمكن فرضه على رئيس مجلس النواب نبيه برّي".