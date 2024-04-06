"حزب الله": استهدفنا تجمعَين لجنود العدو في محيط ثكنتَي شوميرا وشتولا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:25 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط ثكنة شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا، وأعلن "حزب الله" في بيان آخر، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌‏‌‌‌‌‌‏عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 تجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة شوميرا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".