شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخلي مناطق بمدينة أورسك جراء الفيضانات الناتجة عن انهيار سد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت السلطات المحلية في روسيا السكان بإخلاء العديد من المقاطعات في مدينة أورسك في منطقة أورينبورج، بعد انهيار سد، مما تسبب في المزيد من الفيضانات في جبال الأورال.

وقالت وكالة أنباء انترفاكس، نقلا عن سلطات المدينة، إن ما يقرب من 11 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة. وأوضح المسؤولون المحليون وأجهزة الطوارئ الروسية أن السد انهار جراء الأمطار الغزيرة.

وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في أورينبورج أوائل الأسبوع الجاري، بعدما أدت أسابيع من الأمطار الغزيرة إلى فيضانات واسعة النطاق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجرى إجلاء أكثر من ألفي شخص من منازلهم بالمنطقة.

وأفادت وزارة الطوارئ بأن المياه غمرت حوالي 600 منزل في أورسك بعد منتصف الليل. وأضافت أن نحو 530 شخصا يساعدون في جهود الإنقاذ. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن.

وتقع أورسك، التي يقطنها 200 ألف شخص بالقرب من الحدود الروسية مع كازاخستان. ويتدفق نهرا الأورال وأور عبر المدينة. وأقيم السد قبل نحو عقد.