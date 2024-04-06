إجلاء 711 شخصاً من منازلهم إثر انهيار سد في أورسك الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الروسية إجلاء 711 شخصا بينهم 201 طفل، من منطقة البلدة القديمة في مدينة أورسك وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في فيضان تسبب فيه انهيار سد على نهر الأورال مساء أمس (الجمعة).

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنها تستخدم قوارب ومركبات صالحة لجميع التضاريس في عملية الإجلاء وأشارت إلى أنه يوجد حاليا 242 شخصا، بينهم 73 طفلا، في مراكز إيواء مؤقتة بعد إجلائهم من المناطق المغمورة في أورسك اليي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة وهي ثاني أكبر مدينة في مقاطعة أورينبورغ المحاذية لحدود كازاخستان.

ونوهت إلى أنه تم العثور على 3 جثث خلال تنفيذ دوريات في البلدة القديمة بأورسك اثنتان منها في الشارع وواحدة داخل منزل.. غير أن وفاة شخصين منهما ليست ناجمة عن الغرق حسب المعلومات الأولية.

كان مكتب عمدة أورسك قد أعلن حدوث اختراق في السد الواقع على نهر الأورال والذي كان يحمي المدينة من فيضان مياهه.. فيما تم تداول أنباء صباح اليوم عن انهياره بشكل كامل غير أن السلطات نفت صحتها مؤكدة أن الحديث يدور عن اختراق في موقع واحد فقط من السد الذي يبلغ طوله عدة كيلومترات، ويعمل المتخصصون على ترميمه.

وذكرت السلطات الروسية أن منسوب المياه في نهر الأورال يبلغ 9.27 متر ما يزيد على مستوى الخطر بمقدار مترين، وخلال ساعات قليلة ارتفع منسوب المياه في بعض الأماكن بمقدار 4 أمتار ويتواصل الارتفاع.

وقال عمدة أورسك فاسيلي كوزوبيكا إن الوضع يتطور نحو الأسوأ.. موضحا أن هناك 4258 منزلا و10987 شخصا في منطقة الفيضانات في عموم مقاطعة أروينبورغ وغمرت المياه 2556 مبنى سكنيا و6886 قطعة أرض منزلية وتم إجلاء ما 4208 أشخاص، بينهم 1019 طفلا بينما يقيم 427 شخصا في مراكز إيواء مؤقتة حسبما ذكر مكتب حاكم أوريتبورغ والحكومة المحلية في وقت سابق.