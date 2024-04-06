رئيس وزراء الكويت يقدم استقالته لأمير البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي اليوم برئاسة الشيخ محمد الصباح.

وتطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور فقد رُفعت إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد استقالة الحكومة من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.

عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام أمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.

وفي وقت سابق، اليوم السبت كان مجلس الوزراء الكويتي وافق خلال اجتماعه الاستثنائي على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 17 أبريل/ الجاري، ثم رفعه إلى أمير الكويت"، طبقا لما أوردت وكالة "كونا".

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتي، (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر عن الدوائر الانتخابية الخمس، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الخميس.