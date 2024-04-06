طوارئ بالمستشفيات وإجراءات عاجلة.. "صحة الإسكندرية" تستعد لعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، اليوم السبت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر خطة طبية شاملة تضمنت رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال أيام العيد.

وعقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماعا موسعا، السبت، مع مديري عموم الطب العلاجي والطب الوقائي ومديري الإدارات ومديري المستشفيات لمناقشة استعدادات المستشفيات خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

وقالت "ندا" إنه تقرر رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتكليف مديرى المستشفيات و الوكلاء بالتواجد بالمستشفيات على مدار الساعة و زيادة أعداد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين فى كافة التخصصات مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ و المستلزمات .

وأضافت وكيل الوزارة أنه جرى تشكيل غرفة طوارئ بالمديرية للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.

واتخذت مديرية الشؤون الصحية عددا من الإجراءات لضمان توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين خلال أيام العيد والتعامل مع الحالات الطارئة، تضمنت إلغاء إجازات أطباء الطوارئ والحميات، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض "النوباتجيات" في كافة التخصصات مع استمرار العمل بالأقسام الحرجة على مدار 24 ساعة.

وشملت إجراءات صحة الإسكندرية توفير كميات مضاعفة من كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات، فضلا عن تشكيل فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري لمواجهة أي احتياج لأعداد أكبر من الأطباء عند حدوث أمر طارئ يستدعي ذلك.

ونسقت المديرية مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات مجهزة بالشواطئ والحدائق والمتنزهات على طول المحافظة، للتعامل مع أى حالة حرجة، مع ربط سيارات الإسعاف بأقسام الطوارئ بالمستشفيات من خلال غرفة الطوارئ لتكون الأطقم الطبية على استعداد للتعامل مع الحالة فور وصولها للمستشفى توفيرا للوقت.

كما شملت الاستعدادات التنسيق بين كل من إدارة صحة البيئة وإدارة مكافحة الأمراض المواطنة بالتنسيق مع الأحياء لرش المنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش على الأغذية التى تقوم بها المديرية خلال فترة العيد بالاشتراك مع المديريات المختصة لمراقبة الأسواق وخاصة أماكن تصنيع وبيع الاسماك المملحة والحلويات وكحك العيد وسحب عينات لفحصها وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته منها، منعا لتسرب أى أغذية غير صالحة إلى الأسواق.