عصير مانجو بالترامادول.. السجن 7 سنوات لسائق متهم بقتل طفل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 7سنوات، لاتهامه بقتل طفل في منطقة محرم بك بوضع أقراص مخدرة له في عصير المانجو.

أصدر الحكم المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع وقائع القضية رقم 1832 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط القسم يفيد وفاة طفل بسبب تعاطيه مواد مخدرة.

توصلت التحريات إلى قتل المتهم " م.م.س" للطفل المجني عليه "م.م.ع" الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية ، وكان ذلك بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تصادف لعب المجني عليه بالقرب من سكن المتهم الذي يتعاطي المخدرات.

ووفقًا لأوراق القضية، وضع المتهم أقراص مخدرة "الترامادول" داخل عصير المانجو وأعطاها للمجني عليه لشربها مؤهما إياه بإدخال السرور إلى قلبه.

وعقب عودة المجني عليه إلى منزله ظهرت عليه علامات الإعياء بارتفاع في درجة الحرارة وجرى نقله إلى المستشفي وحجزه بالعناية المركزة لعلاجه إلا أنه وافته المنية متأثرا بأعراض المخدر.

تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.