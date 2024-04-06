إلغاء الإجازات والراحات.. تعرف على استعدادات المنيا لعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، عن رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء ومسئولي الأجهزة المنوطة بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد.

شدد المحافظ، على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم فترات العمل “الصباحية والمسائية” لمنع وقوع هذه المخالفات، والتنسيق الدائم من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتعمل على مدار 24 ساعة، و يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع الغذائية المعروضة، وضبط المخالفين، ومتابعة أرصدة الدقيق البلدي في المستودعات والمطاحن، وكذلك توافر المقررات التموينية والمواد البترولية ،والإبلاغ فورًا عن أي نقص، مع وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز عن العمل أثناء عطلة العيد.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بمتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات ،الى جانب تنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وكذلك التأكد من سلامة المراسي ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية.

ووجه المحافظ مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرور الفرق الطبية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لفحص السلع، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق من قبل مديرية الطب البيطرى خاصًة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها،خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك.

فيما أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا عن تخصيص 194 ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالاعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.