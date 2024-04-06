موعده الإثنين 8 أبريل.. معهد الفلك يكشف تفاصيل جديدة عن كسوف الشمس الكلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نشر معهد البحوث الفلكية تفاصيل جديدة حول الكسوف الكلي للشمس والذي سيشهده العالم الإثنين 8 أبريل حيث يمكن رؤيته من المكسكس والولايات المتحدة الامريكية وكندا بصورة كلية ويمكن رؤيته بصورة جزئية في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

وأوضح المعهد خلال بيان صحفي، منذ قليل، أن الكسوف يغطي مساحة عرضها 197.5 كيلو مترة ويستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وسيستغرق الكسوف قرص القمر حوالي 105.7 من كامل قرص الشمس.

وأكد المعهد أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر وكذلك لا يمكن رؤيته في المنطقة العربية.