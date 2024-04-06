رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائ قاسم هاشم، أنّ "ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على بلدات وقرى الجنوب وتوسعة مساحة عدوانه يومًا بعد يوم تؤكد نية العدو بتحويل المناطق الجنوبية الحدودية إلى أرض منزوعة الحياة".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "أمام الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء القرى الحدودية، في ظل العدوانية الاسرائيلية اليومية لا بد من ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها بتأمين مقومات الصمود للناس الذين ما زالوا بأرضهم رغم القصف الإسرائيلي اليومي وعدم توفر الامكانيات المادية لديهم، فالمسؤولية الوطنية تحتم على المعنيين تأمين المتطلبات الحياتية اليومية".
وقال هاشم: "نطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية والقانونية لاعفاء البلدات والقرى الحدودية من الضرائب والرسوم، فيكفيهم أنهم يدفعون ضريبة الدم والصمود عن الوطن كل الوطن، لأن المشروع الإسرائيلي العدواني يستهدف وطننا بكل تركيبته وصيغته".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: نطالب الحكومة بإعفاء البلدات والقرى الحدودية الجنوبية من الضرائب والرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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