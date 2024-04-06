أعلنت المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلـي- شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 6-4-2024، عُثر على شاطئ البحر في محلة الميناء- طرابلس على جثة امرأة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر، طول قامتها 162 سنتم تقريبًا، ممتلئة البنية، حنطية البشرة، وشعرها لونه أسود، ترتدي سترة سوداء وقميصا أبيض وبنطالا كحليا مرقطا بالأبيض. تمّ نقل الجثة الى براد مستشفى الإسلامي في طرابلس".
وطلبت من "ذويها أو ممن يعرف عنها شيئاً، الاتصال بمخفر الميناء البحري في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 612521-06 تمهيداً لاستلام الجثة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت أوصاف الجثة التي عُثر عليها على شاطئ الميناء في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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