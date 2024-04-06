"المرصد الأوروبي": الوضع في لبنان يتدحرج نحو الأسوأ في ظل الانهيار المالي

رأى "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، أنّه بعد "مرور ستة سنوات على مؤتمر سيدر، لا يزال الوضع في بلاد الأرز على حاله وهو يتدحرج نحو الأسوأ خصوصًا في ظل الانهيار المالي الذي ضرب لبنان".
ولفت إلى أنّه "تمر السنين ولا بوادر لأيّ إصلاحات كان يُفترض أن يقوم بها المسؤولون في لبنان، اكثر من ذلك وعوضا عن وضع خطط للنهوض تتضمن اعادة هيكلة المصارف والقيام بتدقيق جنائي شفاف يكشف عما حصل طيلة الحقبة الماضية وإيجاد حل لودائع اللبنانيين هناك اتجاه لتحميل الدولة والمودعين الخسائر. مؤسف كل ما يحدث".
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