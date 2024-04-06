"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف شبعا وراشيا الفخار

قصفت القوات الاسرائلية بالمدفعية الثقيلة منطقة القاطع عند أطراف شبعا، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا. كما أكّد وجود قصف مدفعي استهدف أطراف راشيا الفخار.

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