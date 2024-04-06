رشقة صاروخية تدك قاعدة للجيش الأمريكي في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - دكت رشقة صاروخية، اليوم السبت، قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي، شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن "رشقة صاروخية استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي بشكل مباشر، اليوم السبت 6 أبريل الجاري".

وسُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة، ويعتبر هذا الهجوم هو لأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر، بحسب المراسل.

وتشهد المنطقة المحيطة بالقاعدة تحليقا كثيفا للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي.

وفي شهر فبراير الماضي، استهدفت الفصائل المسلحة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، كما تم استهداف حقل "كونيكو" بسرب طائرات مسيرة انتحارية.

ومنذ تاريخ 19 أكتوبر الأول 2023، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 150 هجوما على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 36 هجوما على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.

في سياق آخر، أفادت وكالة أنباء سانا السورية للأنباء، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق.

وقال المرصد السوري، إن هناك إطلاق المضادات الجوية تجاه هدفين مشبوهين في ريف دمشق.

وأكد المرصد السوري، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف مجهولة جنوبي دمشق.

وقالت، إذاعة شام إف إم السورية أن أصوات الانفجارات التي سمعت بالعاصمة دمشق يرجح أنها ناجمة عن "عدوان إسرائيلي".

صحيفتان قطريتان تدعوان المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لمحاسبة وردع الاحتلال الإسرائيلي

دعت صحيفتان قطريتان اليوم السبت إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة من المجتمع الدولي لمحاسبة وردع منظومة الاحتلال، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاحتلال.

وأكدت صحيفة "الشرق" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم تحت عنوان "إسرائيل.. عرقلة المساعدات وسياسة العقاب الجماعي" - أنه على الرغم من قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار في شهر رمضان وبتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة والمساعي التي تبذلها المؤسسات الأممية والدولية، لا تزال حكومة الكيان الإسرائيلي مستمرة في وضع العقبات والإجراءات لعرقلة دخول المساعدات ووصولها إلى سكان قطاع غزة، حيث تتعمد قوات الاحتلال عرقلة دخول المساعدات سواء من خلال تعقيد الإجراءات وعمليات التفتيش، أو عدم فتح جميع المعابر، أو فرض حصار عسكري لمنع وصول المساعدات لمناطق شمال غزة، فضلا عن سياسية الترويع للسكان وللعاملين في مجال الإغاثة، من خلال استهداف العاملين والموظفين في مجال العمل الإنساني حيث قتل حتى الآن أكثر من 196 موظف إغاثة.

من جانبها.. انتقدت صحيفة "الوطن" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم تحت عنوان "إدانة جديدة" - عدم احترام الكيان الإسرائيلي لقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والخاصة بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، ومحاسبتها على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت الصحيفة أن القرارات لم تحترم، ولم تنفذ بطبيعة الحال، شأنها شأن كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ نكبة 1948 عندما توالت القرارات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة وجعلها عاصمته الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق، بسبب عدم التزام إسرائيل بها.