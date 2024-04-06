أكّد المكتب الإعلامي المركزي في حركة "أمل"، أنّ ما يصدر عنه هو الذي يعبّر حصرًا عن موقف الحركة الرسمي وليس أي مصدر آخر أو وسيلة أخرى أو أي جهة.
وأوضح أنّ "البيانات التي تنتشر عبر بعض وسائل الإعلام أو عبر بعض المواقع أو المنصات الالكترونية ولا يكون المكتب الاعلامي مصدرها هي عارية من الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي في "أمل": ما يصدر عن المكتب يُعبّر حصرًا عن موقف الحركة وليس أي مصدر آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.