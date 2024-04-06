المكتب الإعلامي في "أمل": ما يصدر عن المكتب يُعبّر حصرًا عن موقف الحركة وليس أي مصدر آخر

أكّد المكتب الإعلامي المركزي في حركة "أمل"، أنّ ما يصدر عنه هو الذي يعبّر حصرًا عن موقف الحركة الرسمي وليس أي مصدر آخر أو وسيلة أخرى أو أي جهة.

وأوضح أنّ "البيانات التي تنتشر عبر بعض وسائل الإعلام أو عبر بعض المواقع أو المنصات الالكترونية ولا يكون المكتب الاعلامي مصدرها هي عارية من الصحة".