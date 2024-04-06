"القسام" أعلنت قتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في حي الأمل ومنطقة الزنة في خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ حول عملية نفذتها في وقت سابق من اليوم، أنّ "مجاهدينا عاودوا استهداف قوات نجدة وجنود فرّوا من موقع عملية الزنة وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة"، في خانيونس، مؤكدة أنّ "مقتل 3 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإصابة عدد آخر بجراح".

وفي بلاغ آخر، كشفت "القسام"، "أننا قتلنا 5 جنود صهاينة من مسافة صفر وأصبنا آخرين ودمرنا ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خانيونس".

في وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، أنّ "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105"، وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد".

وكشفت أنّ "مجاهدينا أكّدوا مقتل 6 جنود صهاينة وتحوّلهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، ولا يزال الحدث جاريًا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".