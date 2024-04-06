"نيوزويك": شعبية بايدن تنخفض بشكل كارثيّ بسبب تعامله مع الحرب على غزة

أفادت مجلة "نيوزويك" الأميركية، بأنّ شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن تنخفض بشكل كارثيّ بسبب تعامله مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكشفت المجلة أنّ 3 استطلاعات للرأي أظهرت انخفاض شعبية بايدن بتسع نقاط بين تشرين الأول 2023 ونهاية آذار 2024.

وتواجه إدارة بايدن حالة من الغضب الشعبي في أميركا، وأيضًا من العرب والفلسطينيين والمسلمين المتواجدين في البلاد، بسبب دعم الرئيس الأميركي لإسرائيل في حربها المستمرة وسط كارثة إنسانية في القطاع.

ويأتي ذلك، في وقت يستعد فيه بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل في مواجهة سلفه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.