زيمبابوي.. انخفاض قيمة العملة والتضخم يؤججان الاضطرابات

ياسر رشاد - القاهرة - تمر زيمبابوي بأزمة اقتصادية فائقة، مما جعلها تطلق عملة جديدة لتحل محل عملتها السابقة التي تضررت في الأشهر الأخيرة من انخفاض قيمة العملة،وفي بعض الحالات رفض السكان.

أزمة اقتصادية فى زيمبابوي

وتأمل السلطات أن يوقف الإجراء الجديد أزمة العملة التي تسلط الضوء على المشاكل الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الزيمبابوي جون موشايفانهو، إن العملة الجديدة ستسمى ZiG ، وسيتم تثبيتها على احتياطيات الذهب وسلة من العملات الأجنبية، يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

تعرض الدولار الزيمبابوي لضغوط مستمرة في الأسابيع الأخيرة، مما يجعله أحد أسوأ العملات أداء في العالم.

منذ يناير/كانون الثاني، فقد الدولار الزيمبابوي أكثر من 70٪ من قيمته في السوق الرسمية، وكان يتراجع أكثر في السوق السوداء المزدهرة ولكن غير القانونية.

ارتفع التضخم من 26.5٪ في ديسمبر من العام الماضي إلى 34.8٪ في يناير قبل أن يرتفع إلى 55.3٪ في مارس ، وفقا للأرقام الرسمية.

كان التجار يرفضون بشكل متزايد الفئات الأقل من العملة التي تم إلغاؤها الآن ، حيث يصر الكثيرون على الدفع بالدولار الأمريكي فقط ، والتي تعد أيضا مناقصة قانونية في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

قال موشايفانهو للصحفيين في العاصمة هراري:"نحن نفعل ما نقوم به لضمان عدم موت عملتنا المحلية، كنا بالفعل في وضع يتم فيه إجراء ما يقرب من 85٪ من المعاملات بالدولار الأمريكي، الناس أمامهم ثلاثة أسابيع لتبادل الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة".

إعلان يوم الجمعة هو الأحدث في مجموعة من إجراءات العملة التي اتخذتها حكومة زيمبابوي منذ الانهيار المذهل الأولي للدولار الزيمبابوي في عام 2009.

شهدت الفترة قيام البلاد في مرحلة ما بإصدار ورقة نقدية بقيمة 100 تريليون دولار زيمبابوي قبل أن تضطر الحكومة إلى إلغاء عملتها مؤقتا والسماح باستخدام الدولار الأمريكي كعملة قانونية.

أعادت البلاد تقديم مذكرة محلية في عام 2016 ، مما يمثل بداية جولة أخرى من تقلبات العملة التي أبرزتها التغييرات في سياسة العملة التي تضمنت حظر العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي للمعاملات المحلية في عام 2019.

وأعقب ذلك رفع الحظر عن الدولار بعد فترة بعد أن انتبه عدد قليل من الناس العاديين إلى حظر الدولار الأمريكي وازدهرت السوق السوداء، في حين انخفضت قيمة العملة المحلية بسرعة.

قدمت زيمبابوي، عملة جديدة مدعومة بالذهب تسمى ZiG، الاسم يرمز إلى زيمبابوي جولد، وهذه أحدث محاولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي ترنح من أزمة إلى أخرى على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

محافظ البنك المركزي جون موشايفانهو

وقال محافظ البنك المركزي جون موشايفانهو لدى الكشف عن الأوراق النقدية الجديدة إن التعرج سيتم تنظيمه وتحديده بسعر صرف تحدده السوق.

يحل ZiG محل الدولار الزيمبابوي ، RTGS ، الذي فقد ثلاثة أرباع قيمته حتى الآن هذا العام.

بلغ التضخم السنوي في مارس 55٪ وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

أمام الزيمبابويين 21 يوما لتبادل الأوراق النقدية القديمة التي تضررت من التضخم بالعملة الجديدة.

ومع ذلك ، فإن الدولار الأمريكي ، الذي يمثل 85٪ من المعاملات ، سيظل مناقصة قانونية ومن المرجح أن يستمر معظم الناس في تفضيل ذلك.

تأتي الأوراق النقدية ZiG الجديدة في فئات تتراوح بين 1 و 200.

كما سيتم إدخال العملات المعدنية للتغلب على النقص في العملات المعدنية الأمريكية ، والذي شهد حصول الناس على تغيير في الحلويات والشوكولاتة الصغيرة والأقلام.

وقال موشايفانهو، إن العملة الجديدة يجري طرحها بأثر فوري ويجب على البنوك تحويل أرصدة الدولار الزيمبابوي الحالية إلى عملة متعرجة.

والتزم بضمان أن تكون كمية العملة المحلية المتداولة مدعومة بقيمة معادلة في المعادن الثمينة - الذهب بشكل أساسي أو العملات الأجنبية ، من أجل منع العملة من فقدان قيمتها مثل سابقاتها.

لدى الزيمبابويين عدم ثقة تاريخية في البنك المركزي ، يعود تاريخه إلى عام 2008 ، عندما كان يطبع أوراق نقدية بقيمة 10 تريليونات دولار Z بينما كان التضخم قد خرج عن السيطرة.

ثم ألغت عملتها الخاصة ولسنوات عديدة استخدمت فقط الأوراق النقدية الأجنبية مثل الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي.

في أواخر عام 2016 ، قدمت الهيئة عملة جديدة تسمى ورقة السندات التي كانت مدعومة بتسهيل قرض الدولار الأمريكي.

وتعهد محافظ البنك المركزي آنذاك جون مانجوديا بأنه سيبقى على قدم المساواة مع الدولار الأمريكي، لكن ورقة السندات تحطمت عندما بدأت الحكومة في طباعة النقود الفائضة.

وقد تم الآن تقديم وعود من قبل محافظ البنك المركزي الجديد، بأنه لن يسمح بالطباعة الفوقية مرة أخرى.

لكن رد الفعل العام يوم الجمعة على الكشف الأخير عن العملة كان ضعيفا.

قال الخبير الاقتصادي جودفري كانينزي لبي بي سي،"ينتهي بنا المطاف الآن في نفس المكان الذي بدأنا فيه، حيث يتم تقديم تأكيدات للسوق بأن الحكومة ستعيش في حدود إمكانياتها".

الثقافة السياسية لم تتغير، النقطة الحاسمة هي الانضباط من جانب السلطات".

ويأتي الإعلان عن العملة الجديدة في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع آثار الجفاف الخطير، الذي دمر نصف محصول البلاد من الغذاء الأساسي، الذرة.

"لا أحد يعرف ما هو"، هذا هو حكم وزير التجارة السابق في زيمبابوي والسياسي المعارض الآن نكوسانا مويو.

كان يتحدث عما يبدو أنه عملة جديدة في البلاد.

تم تقديمه خلال الأيام القليلة الماضية ولكن تأثيره لم يتضح بعد.

لماذا هو مطلوب؟

زيمبابوي لديها تاريخ مضطرب مع العملة.

في عام 2009 تخلت عن الدولار الزيمبابوي واعتمدت الدولار الأمريكي بعد أن دمر التضخم المفرط قيمته.

في أوجها كانت الأسعار تتضاعف تقريبا كل يوم وطبع بنك الاحتياطي أوراقا نقدية بقيمة 100 تريليون دولار زيمبابوي في محاولة لمواكبة ذلك.

ولكن نظرا لأن المزيد من الدولارات الأمريكية كانت تغادر البلاد - في شكل مدفوعات للصادرات - أكثر من الواردة، كان هناك نقص في النقد بالدولار الأمريكي. أدى ذلك إلى طوابير طويلة في البنوك حيث كافح الناس لإخراج أموالهم.

في عام 2016 ، أدخلت الحكومة أوراق السندات والعملات المعدنية ، والتي كان من المفترض أن تساوي قيمة الدولار الأمريكي ، لتعويض النقص النقدي.

لكن لم يكن أحد يثق في أنها مكافئة، وفي السوق السوداء، فقدت أوراق السندات قيمتها مقابل الدولار.

والآن أدخلت الحكومة دولار التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي (RTGS) ، والذي يصفه البعض بأنه عملة جديدة.

RTGS الدولار؟

إنها ليست عبارة تتدحرج بالضبط من اللسان ، لكن الأحرف الأولى مألوفة للزيمبابويين الذين يستخدمونها لوصف الأموال التي تم تحويلها إلكترونيا إلى حساباتهم المصرفية.

بالإضافة إلى دفع ثمن البضائع بالدولار الأمريكي ، تمكن الزيمبابويون من استخدام عملات أجنبية أخرى مثل الراند الجنوب أفريقي ، بالإضافة إلى أوراق السندات وبطاقات الخصم التي تعتمد على الحسابات المصرفية والأموال المخزنة على تطبيق الهاتف المحمول.

لكن لكل منهم سعر صرف مختلف ، مما يعني أنه في بعض الأحيان يتم فرض أسعار مختلفة على العملاء اعتمادا على طريقة الدفع التي يختارونها.