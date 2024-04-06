مسجل خطر يفتح النار على أربعة من أقاربه بشمال قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص مقتله وأصيب 3 آخرين بطلق ناري، اليوم السبت، على يد مسجل خطر في قرية العطيات مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شخصًا وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية في قرية العطيات مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين أن مسجل خطر وهارب من عدة قضايا فتح النار في 4 أقاربه بنهار رمضان فلقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين حالتهم خطيرة في مركز دشنا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى فاو في دشنا ومنها تقرر تحويل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لخطورة حالتهم الصحية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.