الدفاع الصينية: نعارض أي محاولات لتعريض سيادتنا للخطر وسندافع بكل حزم عن حقوقنا البحرية

شددت وزارة الدفاع الصينية، على أنّ الصين ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر وستواصل الرد على أي استفزازات، وذلك خلال محادثات مع مسؤولين عسكريين أميركيين في هاواي.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان عقب المحادثات، أنّه "سيواصل الجيش الصيني الرد على جميع الأعمال الخطيرة والاستفزازية وفقًا للقانون واللوائح، وسيحمي بحزم سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، ويحمي السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي".

وأكّد الجيش الصيني أنّ بكين "تُعارض بحزم أي محاولات لتعريض سيادة الصين وأمنها للخطر بحجة حرية الملاحة والطيران".

واجتمع مسؤولون من الجيش الأميركي والجيش الصيني في هاواي في الفترة من 3 إلى 4 نيسان لمناقشة قضايا التعاون الآمن في المجال الجوي والبحري.

وأشارت وزارة الدفاع الصينية إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات بين جيشي البلدين.

وخلال الاجتماع، أجرى الجانبان "تبادلا صريحا وبناء لوجهات النظر" بشأن الوضع الحالي في مجال الأمن البحري والجوي بين الصين والولايات المتحدة.