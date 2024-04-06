أفاد مصدر نيابي لقناة "الجديد"، بأنّه "من المتوقع تأجيل الإنتخابات البلدية في جلسة عامة في مجلس النواب".
يُذكر أنّ يوم أمس وقّع وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قرار دعوة الهيئات الانتخابيّة البلديّة في دوائر محافظة جبل لبنان، لانتخاب أعضاء المجالس البلديّة وتحديد عدد الأعضاء لكلّ منها، ولانتخاب مختارَين ومجالس اختياريّة وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكلّ منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ 12 أيّار 2024.
وسبق أن تحدثت عدّة تقارير إعلامية عن التوجه إلى تأجيل الانتخابات، خصوصًا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر نيابي لـ"الجديد": من المتوقع تأجيل الإنتخابات البلدية في جلسة عامة في مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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