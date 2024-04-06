البنك التجاري الإثيوبي يسمي ويخجل العملاء بسبب أموال خلل في البنك

ياسر رشاد - القاهرة - وضع بنك إثيوبي، ملصقات تفضح العملاء الذين يقول إنهم لم يعيدوا الأموال التي حصلوا عليها خلال خلل فني.

بنك إثيوبي

ويمكن رؤية إشعارات تحمل أسماءهم وصورهم خارج فروع البنك التجاري الإثيوبي.

يقول البنك، إنه استعاد ما يقرب من ثلاثة أرباع مبلغ 14 مليون دولار “12 مليون جنيه إسترليني”، الذي فقده ، حسبما قال رئيسه الأسبوع الماضي.

وحذر من أن أولئك الذين يحتفظون بأموال ليست لهم سيحاكمون.

في الشهر الماضي، سمح خلل استمر لساعات للعملاء فى البنك المركزي، أكبر بنك تجاري في إثيوبيا، بسحب أو تحويل أكثر مما كان لديهم في حساباتهم.

وبحسب ما ورد تم سحب معظم الأموال من قبل طلاب الجامعات وتم إجراء 490،000 معاملة قبل أن يدرك البنك المركزي المصري وجود مشكلة.

وقال طالب في جامعة جيما في غرب إثيوبيا لبي بي سي باللغة الأمهرية: "أعرف شخصا اشترى هاتفا ذكيا وجهاز كمبيوتر محمول وليس لديه المال للعودة.

هناك من اشترى باقات الإنترنت لمدة عام وآخرون سددوا ديونهم".

وقال البنك إنه منذ أن طالب البنك المركزي بإعادة الأموال وهدد أولئك الذين لا يفعلون ذلك بالاعتقال، قام الآلاف طواعية بإعادة الأموال الفائضة.

وخارج فرع البنك المركزي المصري في العاصمة أديس أبابا، كتب على ملصق يعرض صور 28 شخصا: "أولئك الذين لم يعيدوا الأموال أخذوها بشكل غير لائق من البنك التجاري الإثيوبي".

كما يتم عرض هويات أولئك الذين يزعم أنهم احتفظوا بالأموال على موقع البنك على الإنترنت ، مصحوبة بأرقام حساباتهم المصرفية.

قام البنك المركزي المصري بتحميل الصور على موقعه في أربع قوائم، والتي تم تجميعها وفقا لمقدار الأموال التي يزعم أن العملاء أخذوها.

كانت القائمة الأولى التي تم نشرها من العملاء الذين قيل إنهم أخذوا ما بين 1,890 دولارا (1,500 جنيه إسترليني) و 5,300 دولار (4,200 جنيه إسترليني).

وحول نشر هذه القوائم، قال البنك المركزي المصري على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به إن "هناك أفرادا لم يستغلوا الفرص المتكررة لإعادة الأموال التي أخذوها بشكل غير قانوني".

وأضاف البنك أنه اضطر إلى الكشف عن هويات الأفراد بعد توجيه عدة تحذيرات وتمديد المواعيد النهائية لإعادة الأموال.

وفي مقابلة مع برنامج نيوزداي الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في أعقاب هذا الخلل، قال آبي سانو رئيس البنك المركزي إن البنك بصدد إبلاغ الشرطة عن العملاء.

"لا توجد طريقة يمكنهم من خلالها الهروب لأنهم معاملات رقمية وهم عملاؤنا، نحن نعرفهم يمكن تعقبهم وهم مسؤولون قانونيا عما فعلوه».

وقال موظف في البنك المركزي المصري لبي بي سي إن العثور على أموال محولة إلى بنوك أخرى أصعب من العثور على مبالغ منقولة إلى حساب آخر لدى البنك المركزي.

ويمتلك أكثر من 38 مليون شخص حسابات في البنك المركزي المصري الذي تأسس قبل 82 عاما.

ولم يوضح البنك أبدا سبب الخلل الذي حدث الشهر الماضي، لكنه قال إنه لم يكن نتيجة لهجوم إلكتروني وأنه لا ينبغي أن يشعر العملاء بالقلق لأن حساباتهم الشخصية سليمة.