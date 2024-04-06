شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": خطاب الرئيس في إفطار الأسرة المصرية حمل رسائل إصرار وطمأنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية يحمل رسائل طمأنه إلى الشعب المصري بمختلف شرائحه وإصرار تام على تخطي كل التحديات.

وأكد الدكتور هشام عناني أن خطاب الرئيس كان مفعم بالود والحميمية بين الرئيس والحضور، إلا أنه حمل المفاهيم التي ستكون استراتيجية للدولة في المرحلة المقبلة.



وثمن عناني ماجاء بالخطاب باستمرار الحوار الوطني بشكل أعمق استثمارا لما تم تحقيقه من نجاح في المرحلة الأولى، وصولا إلى اصطفاف تام للقيادة والشعب ليس فقط للتغلب على التحديات الداخلية بل أيضا لمواجهه الاضرابات والمخاطر الإقليمية والدولية.



وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن الخطاب كان محملا برسائل هامه منها التأكيد على الاستمرار في الانفتاح السياسي ومواجهة كافه التحديات الاقتصادية، من خلال توطين الصناعة والتوسع في الزراعة والاستثمارات المباشرة.



وأكد الحزب أن خطاب الرئيس حمل تأكيدات على المضي قدما في دعم التعليم وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل مع الدعم الكامل لبرامج الحماية الاجتماعية .

