شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس بإفطار الأسرة المصرية اتسمت بالمصارحة والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحفل افطار الأسرة المصرية اليوم، مشيرًا إلى أنها كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالمصارحة والشفافية وأثلجت صدور جميع القوى السياسية.

وقال طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الرئيس السيسى داعم بقوة للحوار الوطنى واستمراره والنقاش المستمر الذى أدى الى حالة من التطور في الفكر و قبول الآخر والبحث عن حلول لكل المشكلات والتحديات، مشيرا الى أن حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر غير مسبوقة حالة بدعم رئاسى و تدعو كل القوى السياسية أن تستمر في الجلوس على مائدة الحوار.



وأشار نقيب الإعلاميين إلى الحرص الدائم للرئيس السيسى على الصراحة والشفافية مع الشعب المصرى، موضحا أن هذه الشفافية تعمل على أن يكون هناك ثقة مستمرة بين الشعب والرئيس، وتعمل على توطيد أواصر الثقة بين الرئيس والشعب، متابعا :" وفيما يتعلق ببناء الانسان المصرى تحدث الرئيس السيسى بكامل الجدية عن تطوير التعليم والمنظومة الصحية وتأمين حياة المواطن".

