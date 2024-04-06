شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تعتمد نتيجه القيد للنقل لجدول المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، نتيجة القيد للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين لمن أمضوا المدة القانونية، والتى عقدت أيام 18 و19 و20 فبراير الماضى.

وكان أعرب مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين عن تبنيه للمطالب، التى أرسلها الزملاء الصحفيون الفلسطينيون فى قطاع غزة لنقابة الصحفيين المصرية بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطينى فى 30 مارس، ومرور 6 أشهر على حرب الإبادة والتجويع، التى يمارسها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى بمختلف طوائفه.

وأضاف مجلس نقابة الصحفيين المصريين أنه تلقى رسالة حملها عددا من الصحفيين الفلسطينيين، الذين شاركوا فى الإفطار السنوى للنقابة، الذى تواكب مع العيد الثالث والثمانين لتأسيس النقابة المصرية، والذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض الفلسطينى، وقرر المجلس خلال اجتماعه أمس تبنى كل ما ورد فيها من مطالب.



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نتيجه القيد (4)



نتيجه القيد (5)



نتيجه القيد (6)



نتيجه القيد (7)



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