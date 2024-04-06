الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود إثر اشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة

أعلن عاجل الجيش الإسرائيلي، في بيان، إصابة 4 جنود إثر اشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة صباح اليوم السيت.

وأوضحت أن جنديين من اللواء 401 أصيبوا بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة.