الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود إثر اشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة

أعلن عاجل الجيش الإسرائيلي، في بيان، إصابة 4 جنود إثر اشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة صباح اليوم السيت.
وأوضحت أن جنديين من اللواء 401 أصيبوا بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة.
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