مواجهات في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد حكومة نتانياهو

تشهد تل أبيب مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلس بنيامين نتانياهو وضد حكومته، كما يطالبون بعقد صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هذا، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

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