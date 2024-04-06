غارة إسرائيلية استهدفت العديسة وأخرى أطراف الطيبة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة العديسة في جنوب لبنان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. كما اغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا اطراف بلدة الطيبة. يأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

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