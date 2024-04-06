الحلبي: هموم التربية كثيرة وهي بحاجة إلى تضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول المناسبة

اقام المكتب التربوي المركزي لحركة "امل" لقاء رمضانيا لفاعليات وزارة التربية والتعليم العالي، في حضور

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إلى أنّ :"هموم التربية كثيرة وهي بحاجة الى تضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول المناسبة"، لافتًا إلى "جرح الجنوب النازف وعن الاجرام الكبير الذي يطال كافة القطاعات".

كلام الحلبي جاء خلال لقاء رمضاني أقامه المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل"، ضم فاعليات وزارة التربية والتعليم العالي.

وذكر وزير التربية أنّ "العملية التربوية تعطلت جزئيا في المناطق، وحاولت الوزارة التعويض من خلال مراكز الإستجابة والتعليم من بعد وتوزيع الحواسيب، كما ان هناك مبادرة لإرسال فرق للدعم النفسي للطلاب في الجنوب".

وفي ما يتعلق بشهادة البروفيه، أشار إلى أنّه "سوف يتم الاستعاضة عنها بامتحان وطني موحّد. والوزارة بإنتظار دراسة المركز التربوي المتعلقة بمستوى التحصيل في كافة المناطق"، متنميًا أن تنتهي الأزمة سريعًا وأن يستمر التعاون مع الجميع.