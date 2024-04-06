حكومة الكويت قدّمت استقالتها إلى أمير البلاد بعد انتخابات مجلس الأمة

قدم رئيس الوزراء الكويتي محمد صباح السالم الصباح استقالة الحكومة، إلى أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر، وذلك بعد انتخاب برلمان جديد يوم الخميس الماضي، وهي خطوة إجرائية لأنّه يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها قبل انعقاد مجلس الأمة.

وسوف يُقرر أمير الكويت إما الإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه أو تعيين رئيس وزراء جديد، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وسجلت انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشاركة بنسبة 62%، وفوز امرأة واحدة فقط من بين 13 مرشحة، كما حافظ مرزوق الغانم وأحمد السعدون، رئيسا البرلمان السابقين، على مقعديهما بالمجلس.

جاء ذلك بحسب إعلام كويتي، الجمعة، غداة إجراء انتخابات هي الأولى في عهد أمير البلاد مشعل جابر الأحمد الصباح، عقب توليه مقاليد الحكم في كانون الأول 2023.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أعلنت اللجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، الجمعة، فوز 50 مرشحًا من بين 200 مرشح، لعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

ويغلب التوتر على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت؛ ما أدى مرارًا إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إقالتها، إثر استجوابات متكررة من النواب، إضافة إلى حل مجلس الأمة عدة مرات من قبل أمير البلاد.