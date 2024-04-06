تونس .. قيس سعيد يترشح لولاية رئاسية جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم ارتباطات بالخارج.

وأعلن سعيد، في كلمة له بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وفق وكالة سبوتنيك

وأوضح أن الواجب يحتم عليه أن يكون في خدمة تونس من أي موقع لمواصلة معركة التحرير الوطني، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس، قد أعلنت إجراء الانتخابات في عام 2024.