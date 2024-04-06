من المسافة صفر .. مقتل 5 جنود إسرائيليين بخان يونس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، السبت، إجهاز مقاتليها على 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في مواجهات بحي الأمل، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي منشور عبر تلجرام، قالت القسام، إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا "الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر".

إضافة إلى "تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم، في حي الأمل، غربي مدينة خانيونس"، وفق المنشور.

وفي بيان آخر، قالت القسام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105"، في ذات المنطقة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت أن مقاتليها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين "قتيل وجريح"، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي هبوطا مروحيا لإخلائهم في حي الأمل، وفق البيان.

وفي بيان ثالث، قالت القسام إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بعبوة "العمل الفدائي" في حي الأمل.

وحتى الساعة 16: 10 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على بيانات "القسام".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".