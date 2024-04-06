شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن والان نبدء بالتفاصيل

اصطدام طائرة

الدمام - شريف احمد - قالت شركتا طيران فيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية البريطانية إن طرف جناح طائرة تابعة للشركة الأولى، لم يكن على متنها ركاب، اصطدم بطائرة متوقفة تابعة للثانية في أثناء قطرها على أرض مطار هيثرو في لندن اليوم السبت.وأعلن مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بالمسافرين، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب وأنه لا يتوقع استمرار تأثير هذا الحادث على أي من عملياته.وقالت الخطوط الجوية البريطانية في بيان "فرقنا الهندسية تقيّم طائرتنا، ووفرنا طائرة بديلة للحد من أثر الحادث على عملائنا".وأكدت فيرجن أتلانتيك أن طائرتها من طراز بوينج 787-9، كانت قد أتمت لتوها إحدى الرحلات، قائلاً إن الحادث وقع عند مبنى الركاب الثالث بينما كان يتم قطرها إلى منطقة أخرى.وقال متحدث باسم فيرجن أتلانتيك "بدأنا تحقيقا كاملا وشاملا، وتجري فرقنا الهندسية فحوص الصيانة على الطائرة التي تم إخراجها من الخدمة في الوقت الحالي".وقال مطار هيثرو إنه يتعامل مع الحادث بالتعاون مع خدمات الطوارئ وشركتي الطيران.