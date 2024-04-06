شكرا لقرائتكم خبر عن الذخيرة تنفد من أوكرانيا.. رسالة صادمة من "زيلينسكي" للدول الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده ليست لديها ذخيرة كافية لشن هجوم مضاد على روسيا، لكنه أوضح أن كييف بدأت في تلقي البعض منها من شركائها للدفاع عن نفسها.

وأضاف في مقابلة أذاعها التلفزيون الأوكراني: "ليست لدينا قذائف لشن هجوم مضاد، أما بالنسبة للدفاع، فهناك عدة مبادرات، ونحن نتلقى أسلحة".

وأوضح "زيلينسكي" أن الصواريخ الدفاعية الأوكرانية ربما تنفد إذا استمرت الوتيرة الحالية للهجمات الروسية.



حزمة مساعدات



وأكمل: "إذا واصلوا توجيه ضربات يومية (لأوكرانيا) بنفس الطريقة التي اتبعوها على مدى الشهر الماضي، فقد تنفد صواريخنا. شركاؤنا على علم ذلك".

ولفت إلى أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة حزمة مساعدات كبيرة تشتد الحاجة إليها، وإنه لا يزال يعتقد أن الكونجرس سيوافق عليها، قائلًا: "ما زلت أعتقد أن الكونجرس الأمريكي سيصوت لصالحنا".

