زيلينسكي: ليس لدينا ذخيرة لشن هجوم.. وأميركا ستوافق على دعمنا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات نشرت السبت، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة حزمة مساعدات كبيرة تشتد الحاجة إليها، و إنه لا يزال يعتقد أن الكونغرس سيوافق عليها.

و أضاف في مقابلة تلفزيونية نُشر جزء منها على موقعه على الإنترنت "ما زلت أعتقد أن الكونغرس الأميركي سيصوت لصالحنا" .

كما قال إن أوكرانيا ليست لديها ذخيرة كافية لشن هجوم مضاد على روسيا، لكنه أوضح أن كييف بدأت في تلقي البعض منها من شركائها للدفاع عن نفسها.

و أضاف "ليست لدينا قذائف لشن هجوم مضاد، أما بالنسبة للدفاع، فهناك عدة مبادرات، و نحن نتلقى أسلحة" .

هذا، و أقر زيلينسكي بأنه لا يستطيع أن يطلب علناً من الشركاء الغربيين إرسال قوات إلى البلاد، لكنه يريد ذلك ولن يرفضه أبداً .

و قال زيلينسكي في المقابلة: "هذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لنا، لأنني إذا توصلت إلى مثل هذه المبادرة، فإن روسيا ستبذل قصارى جهدها لوقف المساعدات العسكرية من الدول الأخرى، وسوف تنقسم المجتمعات، وسوف يضغطون على قادة بلدانهم، و سوف يتباطؤون بإرسال الإمدادات لنا" .

وأردف: "لكن إذا كانت هناك مبادرات من دول أخرى، فلنكن صادقين، لدينا بعض التشكيلات التطوعية عندما لأشخاص من أصول و جنسيات مختلفة، تعالوا و قاتلوا من أجل أوكرانيا، أوكرانيا لن تكون ضد ذلك أبداً، إذا أراد شخص ما مساعدة أوكرانيا، فليكن" .

وأضاف زيلينسكي أنه لا يستطيع أن يقول علناً: "نعم، هيا يا جيوش العالم، تعالوا إلى أوكرانيا وقاتلوا" .

و وفقاً له، فإنه يخشى أن يعارض ذلك سكان البلدان الأخرى من المصرّين على أن "هذه ليست حربهم" .

و قال الزعيم الأوكراني أيضاً إنه يريد أن يسمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

و أوضح قائلاً: "هناك نقطة واحدة : بقدر ما أفهم، فإنهم يناقشون ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك قوات (في أوكرانيا) بكل ما تعنيه الكلمة، ولكي أكون صادقاً، لم أسمع تفاصيل المناقشة بين ماكرون والشركاء، أريد حقاً أن أسمعهم من إيمانويل" .