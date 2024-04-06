مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية العليقات بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو، بنشوب مشاجرة بين عائلتين من أبناء العمومة بقرية العليقات، ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوات البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة بعد فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة، وتبين بالفحص، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم الى مستشفى كوم أمبو المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.