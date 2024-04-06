ناسا تعلن.. أول مشروع للزراعة على القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" خطة لمشروعات زراعية على القمر، في إطار بعثة "أرتميس - 3" القمرية.

وحسب ناسا، فإن الزراعة لن تكون في التربة القمرية المفتوحة، بل داخل صوبات صغيرة.

وقالت "ناسا": "ستكون LEAF أول تجربة لمراقبة عملية التمثيل الضوئي والنمو واستجابة النباتات للإجهاد في ظل ظروف تأثير الأشعة الكونية والجاذبية الجزئية".

واستنادا إلى البيانات التي تم جمعها، يحاول العلماء فهم ما إذا كانت النباتات المزروعة على القمر صالحة للأكل أم لا. ودراسة فوائد المستوطنات طويلة المدى التي قد يشيدها البشر على القمر مستقبلا.

ويجري الباحثون تجارب على الأرض، تحاكي الظروف على القمر والمريخ. قائلين إن النشاط الزراعي خارج الأرض ممكن.

وسبق أن أعد باحثون من جامعة Wageningen الهولندية، تحت إشراف الباحث فايهر واميلنك، نموذجا للتربة المريخية والقمرية باستخدام البيانات المتاحة لهم، ثم زرعوا فيها مجموعة متنوعة من الخضروات، وبينها الطماطم، والفجل، والبازلاء، والبصل، والكراث، السبانخ، والفلفل، الجرجير، والكينوا، والثوم. وشكلت تربة صحراء أريزونا أساسا للتربة القمرية، أما تربة المريخ فأخذت من الرماد البركاني.

وتم حصاد المحصول في كل مكان، لكن الخضروات نمت بشكل أكبر على المريخ مقارنة بالقمر. وتبيّن أن تربة الكوكب الأحمر المجاور أكثر خصوبة من تربة القمر.