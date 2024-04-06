مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش غدًا توسيع صلاحيات وفد التفاوض قبل مغادرته إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، إن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع غدا للتحضير لمغادرة وفد التفاوض إلى القاهرة ومناقشة إمكانية توسيع صلاحياته.

سبق وأن قالت حركة حماس اليوم السبت، في بيان لها أن وفدا قياديا من الحركة برئاسة د. خليل الحية يتوجه يوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، استجابة لدعوة الوسطاء في مصر.

وأكدت الحركة في بيانها، أن حماس متمسكة بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها.

وأضافت: "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم. وصفقة تبادل أسرى جادة".

ونقلت مصادر صحفية عن قيادي في الحركة حسبما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن المفاوضات ستستأنف في القاهرة في ظل استمرار الفجوات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على الوسطاء المصريين والقطريين وعلى إسرائيل للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد قبل يومين، أن الحركة أبلغت الوسطاء موقفها في المفاوضات على خلفية اللقاءات التي جمعت مسؤولي الاحتلال بالوسيطين المصري والقطري.

وشدّد حمدان على أن الحركة متمسكة بذلك الموقف الذي تمّ تسليمه بصورة رسمية بتاريخ 14 مارس الماضي