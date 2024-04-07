شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تأهب.. حرائق الغابات تهدد جزيرة كريت في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية السيطرة على حريق غابات اندلع في جزيرة كريت اليوم السبت، وأجبر العشرات على ترك منازلهم بينما وُضعت السلطات في حالة تأهب بسبب الرياح القوية.

وتوسع الحريق، الذي أججته الرياح القوية، عبر سفوح الغابة الجبلية شرقي مدينة إيرابترا الساحلية.

وأمرت السلطات بالإخلاء الاحترازي لمناطق أشليا وجاليني وأجيا فوتيا ومافروس كوليمبوس، مع اقتراب الحريق من بعض المنازل. رجال الإطفاء وقال مسؤول في إدارة الإطفاء لرويترز "هدأت النيران بصورة ملحوظة بعد الجهود التي بذلها المئات من رجال الإطفاء.. هذه أول واقعة كبيرة بالقرب من منطقة سكنية هذا العام".

وفي وقت سابق من اليوم، نُقل رجل إطفاء وأحد السكان إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح طفيفة، ويكافح نحو 150 من رجال الإطفاء الحريق على الأرض بمساعدة ثلاث طائرات هليكوبتر. حرائق الغابات باليونان ووضعت وزارة الحماية المدنية السلطات في حالة تأهب بسبب توقعات هبوب رياح قوية خلال الأيام المقبلة واندلاع العشرات من حرائق الغابات على نطاق أضيق اليوم السبت.

وتشيع حرائق الغابات في اليونان، ودمر حريق غابات في شمال شرق اليونان، ظل مستعرا لمدة 11 يوما، منطقة كبيرة وأدى إلى مقتل 20 شخصا العام الماضي.